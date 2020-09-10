Як відомо, Реал підписав Андрія Луніна із Зорі ще влітку 2018 року. Втім, наразі українець так і не провів жодного офіційного матчу за мадридський гранд, позаяк сезон 2018/19 відіграв у оренді за Леганес, а в кампанії 2019/20 встиг побувати одразу у двох клубах – Вальядоліді та Ов'єдо. Лише в останньому Лунін здобув статус основного, а влітку цього року Реал все ж повернув голкіпера збірної України, надавши йому статус дублера Тібо Куртуа.

"День великого ентузіазму", – Лунін повернувся до тренувань з Реалом

Журналіст Сід Лоу, який вболіває за Ов'єдо та є постійним гостем на каналі ESPN, поділився думкою про розвиток європейської кар'єри Луніна.

"На мій погляд, повернення Луніна в Мадрид – це цілком логічне рішення. Щоправда, в його віці краще багато грати, щоб підтримувати планомірний розвиток, а зробити це з позиції другого номера Реала вбачається практично неможливим. Хочеться вірити, що Зідан надасть Луніну ігрову практику – хоча б в Кубку Короля.

Хто кращий – Лунін чи Ареола? Лунін. Вважаю, попереду на нього чекає хороша кар'єра. Але дуже сумніваюся, що Лунін побудує її в Реалі. Якщо у нього все ж не вийде залишитися, то Луніну підійде така команда, де він буде грати на регулярній основі. Мені, наприклад, здається, що він заграв би в Вільяреалі, який донедавна якраз шукав другого номера і взяв Херонімо Рульї, оскільки Серхіо Асенхо втратив стабільність.

Які три головні якості можу назвати у Луніна? Реакція, спритність і досяжність – простіше кажучи, він здатен відбити будь-який удар.

У Луніна точно буде хороша кар'єра в Європі. Наскільки вона буде відмінною – це буде залежати від багатьох факторів. Особистісна зрілість і психологічна впевненість – те, що може допомогти Андрієві досягти великих висот у професіональному футболі", – цитує Лоу Sportarena.

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