Как известно, Реал подписал Андрея Лунина из Зари еще летом 2018 года. Впрочем, пока украинец так и не провел ни одного официального матча за мадридский гранд, поскольку сезон 2018/19 отыграл в аренде за Леганес, а в кампании 2019/20 успел побывать сразу в двух клубах – Вальядолиде и Овьедо. Лишь в последнем Лунин получил статус основного, а летом этого года Реал все же вернул голкипера сборной Украины, предоставив ему статус дублера Тибо Куртуа.

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Журналист Сид Лоу, который болеет за Овьедо и является постоянным гостем на канале ESPN, поделился мнением о развитии европейской карьеры Лунина.

"На мой взгляд, возвращение Лунина в Мадрид – это вполне логичное решение. Правда, в его возрасте лучше много играть, чтобы поддерживать планомерное развитие, а сделать это с позиции второго номера Реала видится практически невозможным. Хочется верить, что Зидан предоставит Лунину игровую практику – хотя бы в Кубке Короля.

Кто лучше – Лунин или Ареола? Лунин. Считаю, впереди его ждет хорошая карьера. Но очень сомневаюсь, что Лунин построит ее в Реале. Если у него все же не получится остаться, то Лунину подойдет такая команда, где он будет играть на регулярной основе. Мне, например, кажется, что он заиграл бы в Вильярреале, который до недавнего времени как раз искал второго номера и взял Херонимо Рульи, поскольку Серхио Асенхо потерял стабильность.

Какие три главные качества могу назвать у Лунина? Реакция, ловкость и досягаемость – проще говоря, он способен отразить любой удар.

У Лунина точно будет хорошая карьера в Европе. Насколько она будет отличной – это будет зависеть от многих факторов. Личностная зрелость и психологическая уверенность – то, что может помочь Андрею достичь больших высот в профессиональном футболе", – цитирует Лоу Sportarena.

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