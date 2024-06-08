Контрольний матч

Португалія – Хорватія – 1:2

Голи: Жота, 48 – Модріч, 8 (з пенальті), Будімір, 56

"Товариська гра не може замінити офіційну. Мета цієї зустрічі з Хорватією полягає в індивідуальній підготовці гравців до чемпіонату Європи. Але я радий, що ми пропустили два м'ячі в контрольному матчі з Фінляндією, а не на Євро", – зазначав перед цією грою головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес. В Оейраші його підопічні знову пропустили двічі, але цього разу перемогти не змогли – вперше у своїй історії "картаті" здолали Португалію. З восьмої спроби.

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Уже на восьмій хвилині Лука Модріч реалізував пенальті за фол Вітіньї проти Ковачіча – воротар господарів Кошта вгадав напрямок польоту м'яча, але впоратися з ударом від півзахисника Реала не зумів. Так Модріч відсвяткував ювілей свого гольового дебюту в складі збірної Хорватії – це сталося рівно 16 років тому, під час матчу з Австрією на Євро.

Господарі володіли м'ячем, але це володіння було "стерильним". Хорватія, своєю чергою, постійно контратакувала – і ці контратаки були дуже небезпечними. Команда Мартінеса за весь перший тайм лише раз була близька до гола, проте Йошко Гвардіол врятував свою команду у відчайдушному підкаті. Взагалі захисник Манчестер Сіті став найкращим гравцем цієї зустрічі.

У перерві Мартінес випустив на поле Діогу Жоту – і форвард Ліверпуля зрівняв рахунок через дві хвилини після появи на полі. Шутало залишив португальця одного... Однак Хорватія не розклеїлася, а навпаки. На 56-й хвилині один із найкращих бомбардирів Ла Ліги цього сезону Анте Будімір ефектно зіграв на добиванні після дальнього удару Пашаліча і подальшого сейву Кошти в поперечину. Цей гол став для Будіміра третім у 21-му матчі за "картатих".

Кінцівка зустрічі пройшла в обопільно-гострих атаках, але глядачі на стадіоні Жамор голів більше не побачили. Під час заміни вболівальники проводили Луку Модріча стоячою овацією.