Збірна України U-23 в рамках третього туру групового етапу Tournoi Maurice Revello зіграє проти Панами.

Матч Україна U-23 – Панама U-23 розпочнеться о 18:30. Безкоштовна відеотрансляція гри доступна на YouTube-каналі Суспільне Спорт. Дивитися можна прямо в цій новині на "Футбол 24".

Цей турнір – етап підготовки команди Руслана Ротаня до участі у футбольних змаганнях Олімпійських ігор, які відбудуться наприкінці липня. Україна потужно провела два попередні матчі, розгромивши Індонезію (3:0) та Італію (4:0). Панама встигла провести тільки один матч, також розбивши Індонезію (4:0).

Стартовий склад збірної України:

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