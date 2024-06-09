Контрольний матч

Іспанія – Північна Ірландія – 5:1

Голи: Педрі, 12, 29, Мората, 18, Руїс, 35, Оярсабаль, 60 – Баллард, 2

"Хочу вам дещо сказати: Педрі повернувся", - сказав головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте перед грою з Андоррою. У тій зустрічі півзахисник Барселони провів на полі 62 хвилини, але гольовими діями не відзначився. У сьогоднішньому контрольному матчі з Північною Ірландією 20-й номер "Фурії Рохи" вистрілив відразу дублем. Причому ці голи стали для нього першими у футболці національної команди - у попередніх 19 матчах він "мовчав".

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Іншими авторами голів стали Альваро Мората, Фабіан Руїс і Мікель Оярсабаль. Чудовий шанс потрапити до протоколу за рахунку 5:1 змарнував форвард Реала Хоселу – незважаючи на рахунок, у воротаря гостей Пікока-Фарелла було достатньо роботи. До речі, якщо Педрі оформив дубль за голами, то його партнер по Барселоні Ламін Ямал оформив дубль за асистами – саме він віддавав гольові передачі Руїсу та Оярсабалю.

Іспанія відповіла Північній Ірландії на гол зі стандарту вже на другій хвилині п'ятьма своїми забитими м'ячами. Свій наступний матч "Фурія Роха" проведе вже безпосередньо на Євро-2024: першим суперником команди де ла Фуенте стане Хорватія.

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