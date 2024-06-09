"Ми перебуваємо на етапі підготовки, основна увага приділяється далеко не грі "на нуль". Це не означає, що ми хотіли сьогодні пропустити – ми хотіли забити якомога більше і перемогти. Ми завжди хочемо перемагати, але навіть ця гра дала позитивну поживу для роздумів. Я випустив на поле 16 різних гравців, Діогу Кошта показав фантастичну гру у воротах. Ми зробили ще один крок у підготовці.

Хорватія вперше в історії перемогла Португалію – стадіон проводив Модріча стоячою овацією

Ми повинні давати гравцям хвилини, у них були різні дані протягом сезону, тепер ми повинні відновити цей баланс. У таких матчах деякі цілі набагато важливіші за підсумковий результат. Повірте, позитивних моментів сьогодні було набагато більше, ніж негативних. Зрештою, Ісландія теж обіграла Англію на Вемблі. Обіграй ми сьогодні Хорватію, не виграли б Євро. Поразка не позбавляє нас участі в турнірі", – цитує Мартінеса Mais Futebol.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – найкращий бомбардир Ліги чемпіонів народився лише дивом