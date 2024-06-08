Нападник збірної Норвегії та Манчестер Сіті Ерлінг Холанд може так і не стати гравцем Реала.

Норвежець сподівався приєднатися до "вершкових" влітку 2025 року. Така можливість точно входила в плани форварда і його оточення. Контакти з Реалом були, коли мадридський клуб уточнював, на яких умовах Ерлінг Холанд зможе покинути Манчестер Сіті.

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Як повідомляє AS, варіант із переходом 23-річного гравця в Реал все ще не виключений, але тепер організувати його буде куди складніше. Манчестер Сіті вже запропонував форварду поспілкуватися щодо продовження контракту, але він поки що не висловив готовність до обговорення.

Для Реала в разі потенційного трансферу Холанда проблемою стали б їхні з Кіліаном Мбаппе зарплати. Як зазначає джерело, заради Мбаппе клуб не хотів ламати відомість зарплат, і він отримуватиме 15 мільйонів євро чистими.

Ситуацію погіршує й те, що норвежець володіє 100% доходів від іміджевих прав. Для Мадрида такий розподіл – табу. В клубі прийнято ділити права порівну – 50/50.

Манчестер Сіті вже повідомив оточенню Холанда, що цього літа потрібно задуматися про продовження контракту. Зазначається, що "містяни" хочуть зробити умови нової угоди такими, щоб Ерлінгу було складніше піти в Реал.

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