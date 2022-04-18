"Скажу відверто, я шокований. Такої відповіді я не очікував. Перш за все хочу нагадати, якщо, можливо, хтось забув: у нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і лише збірна України готується до надважливих міжнародних матчів.

У збірній України знайшли заміну гравцям Динамо – Петраков сформував резервний список

До яких офіційних поєдинків готується Динамо і яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у зазначені у виклику дати? У країні йде війна, усі внутрішні змагання призупинено: регламент ФІФА застосовується до офіційних матчів, яких зараз у наших клубів немає через війну. Які інтереси обстоює київський клуб зараз? Хочу додати, що про свій намір організувати збір 29 квітня УАФ повідомила всі наші клуби, з яких ми запрошуємо кандидатів до збірної, 11 квітня. Не пригадую, щоб Динамо на той час оголосило графік благодійних матчів, який навело в листі до нас.

З Динамо мені ніхто не телефонував і нічого не пропонував. Якісь корективи можна було б внести, я можу зрозуміти клубні плани. От, приміром, до мене звернувся Даріо Срна з донецького Шахтаря, попросивши дати можливість збірникам зіграти в товариському матчі донеччан із Хайдуком 1 травня, одразу після чого футболісти переїдуть до табору національної команди. Один-два дні вирішальної ролі не грають – і я пішов назустріч.

Я вже фактично склав додатковий резерв, аби доукомплектувати збірну. Чекаю чіткої позиції Динамо, аби розуміти – оприлюднювати новий список гравців збірної України чи ні", – сказав Петраков у коментарі офіційному сайту УАФ.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?