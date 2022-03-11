Півзахисник Вереса і за сумісництвом журналіст Дмитро Поворознюк постраждав від терористичних дій російських нелюдів. У будинки в Бучі під Києвом, де він проживав до війни, потрапили снаряди.

"У цьому місті загинуло багато цивільних людей і багато окупантів. Тут спалили багато російської техніки й наші герої відбили багато атак. Але орки ховаються в будинках і між ними...

Гравець Вереса приєднався до лав тероборони

У нашому котеджному містечку хтось дороблював ремонт, дехто не встиг прожити жодного дня в новому будинку, хтось працював все життя, щоб купити власний таунхаус або дуплекс. У когось там залишилися всі речі... Я не знаю, коли точно повернуся до Бучі. Дороги, мости, будинки та критична інфраструктура знищені. Але я точно знаю, що повернуся у свій дім в українській Бучі.

Що в один прекрасний сонячний день ми зустрінемося з сусідами, обіймемо один одного і разом будемо спочатку плакати, потім радіти перемозі України. А далі почнеться робота і будівництво нової, сильної, незалежної, успішної, багатої та квітучої України", – написав Дмитро в Instagram та додав кадри руйнувань.

Нагадаємо, Поворознюк у січні відновив професіональну кар'єру, вдруге підписавши контракт із Вересом. 34-річний хавбек пройшов збори з командою і готувався до матчів УПЛ, але росіяни нахабно вдерлись до нас. Чемпіонат призупинили.

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