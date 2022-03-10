Хавбек Вереса Микита Полюлях теж долучився до оборони України від російських окупантівю

"Сидіти вдома в ситуації, що склалася, неправильно та й нестерпно. Вирішив допомогти батьківщині, чим міг – фізичною силою.

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Займаємося зміцненням та обороною міста, фасуємо мішки з піском, і тягаємо їх до блокпоста чи де ще знадобляться. Триматимемо оборону Кам'янського!" – зазначив Полюлях у коментарі Footboom.

Додамо, що футболісти все більше приєднуються до лав тероборони – раніше про свою участь оголосили такі імениті екс-гравці як Артем Федецький та Олександр Алієв.

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