Полузащитник Вереса и по совместительству журналист Дмитрий Поворознюк пострадал от террористических действий российских извергов. В дом в Буче под Киевом, где он проживал до войны, попали снаряды.

"В этом городе погибло много гражданских людей и много оккупантов. Здесь сожгли много российской техники и наши герои отбили много атак. Но орки прячутся в домах и между ними...

Игрок Вереса присоединился к рядам терробороны

В нашем коттеджном городке кто-то доделывал ремонт, кое-кто не успел прожить ни дня в новом доме, кто-то работал всю жизнь, чтобы купить собственный таунхаус или дуплекс. У кого-то там остались все вещи... Я не знаю, когда вернусь в Бучу. Дороги, мосты, дома и критическая инфраструктура уничтожены. Но я точно знаю, что вернусь в свой дом в украинской Буче.

Что в один прекрасный солнечный день мы встретимся с соседями, обнимем друг друга и вместе будем сначала плакать, а потом радоваться победе Украины. А дальше начнется работа и строительство новой, сильной, независимой, успешной, богатой и процветающей Украины", – написал Дмитрий в Instagram и добавил фото разрушений.

Напомним, Поворознюк в январе снова возобновил профессиональную карьеру, во второй раз подписав контракт с Вересом. 34-летний хавбек прошел сборы с командой и готовился к мачтам УПЛ, но россияне нагло ворвались к нам. Чемпионат приостановили.