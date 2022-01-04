Директор "львов" Степан Юрчишин прокомментировал слухи о наказании от Союза европейских ассоциаций, которое якобы может быть наложено за долги старых Карпат.

"Меньше слушайте, что там пишут, я вас очень прошу. Ни одно письмо нам от УЕФА не поступало. Мы – новый клуб Карпаты.

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Я не знаю, кто там и что пишет. У нас все хорошо. Никто к нам не обращался. Есть еще КПФ Карпаты, все вопросы к ним", – цитирует Юрчишина Tribuna .

Напомним, в УЕФА считают новые Карпаты правопреемниками старых, которые в прошлом сезоне исчезли из футбольной карты Украины. Львовский клуб уверяет, что не имеет никакого отношения к старому одноимённому коллективу.

Сейчас подопечные Андрея Тлумака лидируют в группе А Второй лиги. Преимущество над ближайшим преследователем составляет два зачетных балла.

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