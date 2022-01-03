Львівський клуб може отримати жорсткі санкції від Союзу європейських асоціацій. Все через старі Карпати.

УЄФА збирається заборонити трансферну діяльність "левам", стверджує Meta-ratings. В організації вважають нові Карпати правонаступниками старих, які минулого сезону зникли з футбольної карти України.

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Але львівський клуб, якому лише рік, сподівається, що УАФ зможе довести УЄФА, що команда не має відношення до старого однойменного колективу. А відтак не є правонаступником, через що санкції не можуть бути застосовані.

Нагадаємо, команда Андрія Тлумака лідирує у групі А Другої ліги. Перевага над найближчим переслідувачем становить 2 залікові бали.

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