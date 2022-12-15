У Франції спалахнули сутички на вулицях після перемоги над Марокко – загинув 14-річний хлопець
Поєдинок Франція – Марокко спричинив чимало заворушень у французьких містах.
У французькому місті Монпельє спалахнули сутички між фанатами Франції та Марокко, повідомляє Sky Sports. Не завершилось без трагедії – внаслідок цього загинув 14-річний хлопчик.
Франція – Марокко – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Зазначається, що його збила машина, яка різко почала їхати, коли невідомі намагались зірвати з неї французькі прапори. Автомобіль виявили неподалік від місця події, поліція проводить розслідування.
Зауважимо, що Франція переконливо перемогла Марокко (2:0) та вийшла до фіналу ЧС-2022, де зустрінеться з Аргентиною.
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