Франція вже на 6 хвилині повела в рахунку. Варан віддав розрізну передачу на Грізманна, той у штрафному віддав Мбаппе, але аж 2 удари Кіліана заблокували. М'яч рикошетом відскочив до Тео Ернандеса, якого не тримали на дальній стійці, і лівий захисник у високому стрибку відкрив рахунок у зустрічі.