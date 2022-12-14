Франція – Марокко – відео гола
21:11 - Читать на русском
Збірні Франції та Марокко розігрують другу путівку в фінал ЧС-2022. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
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Франція вже на 6 хвилині повела в рахунку. Варан віддав розрізну передачу на Грізманна, той у штрафному віддав Мбаппе, але аж 2 удари Кіліана заблокували. М'яч рикошетом відскочив до Тео Ернандеса, якого не тримали на дальній стійці, і лівий захисник у високому стрибку відкрив рахунок у зустрічі.
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