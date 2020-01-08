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У Динамо з'явився серйозний конкурент у боротьбі за Маріча, – ЗМІ

10:10 335 Читать на русском
У Динамо з'явився серйозний конкурент у боротьбі за Маріча, – ЗМІ
Мірко Маріч / фото з відкритих джерел

Нападник хорватського Осієка Мірко Маріч викликав інтерес не лише з боку київського Динамо.

24-річний хорват потрапив у список трансферних цілей шотландського Рейнджерс, інформує Daily Record.

Нападник Осієка Маріч прокоментував потенційний трансфер в Динамо

Клуб із Глазго має намір придбати одразу двох гравців із чемпіонату Хорватії – форварда Осієка Маріча та хавбека Динамо Загреб Майєра. На ці трансфери керівництво Рейнджерс готове виділити 12 млн євро. Шотландці ще влітку минулого року намагалися придбати Маріча, але не змогли домовитися з Осієком.

Нагадаємо, Маріч наразі лідирує у бомбардирських перегонах чемпіонату Хорватії. Він забив 14 голів у 19 матчах за Осієк.

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