Нападник Осієка Маріч прокоментував потенційний трансфер в Динамо

Нападник Осієка Мірко Маріч поділився думками щодо переходу у київське Динамо.

"Я нічого не знаю. Якщо чесно, всю інформацію я прочитав у ЗМІ. Київське Динамо – великий клуб, але у мене ще не було з ними контактів. Так, я вже якось говорив, що одного разу Осієк прийме рішення про моє майбутнє. Але зараз я задоволений своїм нинішнім клубом.

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У нас все ще є спільні цілі, які і є моєю єдиною турботою на даний момент. Потрібно підготуватися до весняної частини сезону і максимально допомогти з реалізацією наших амбіцій, спрямованих на чемпіонат і Кубок Хорватії.

Звичайно, я також хочу стати найкращим бомбардиром чемпіонату. Але найважливіше для всіх нас, як для команди – досягти загальних бажань і результатів", – цитує Маріча портал Sportske Novosti.

Нагадаємо, кияни розглядають Маріча в числі кандидатів на підсилення лінії атаки. "Біло-сині" можуть продати Франа Соля та Жерсона Родрігеса, а Артем Бєсєдін ризикує отримати дискваліфікацію за провал допінг-тесту.

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