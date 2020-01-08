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У Динамо появился серьезный конкурент в борьбе за Марича, – СМИ

8 января 10:10 655 Читати українською
У Динамо появился серьезный конкурент в борьбе за Марича, – СМИ
Мирко Марич / фото из открытых источников

Нападающий хорватского Осиека Мирко Марич вызвал интерес не только со стороны киевского Динамо.

24-летний хорват попал в список трансферных целей шотландского Рейнджерс, информирует Daily Record.

Нападающий Осиека Марич прокомментировал возможный трансфер в Динамо

Клуб из Глазго намерен приобрести сразу двух игроков из чемпионата Хорватии – форварда Осиека Марича и хавбека Динамо Загреб Майера. На эти трансферы руководство Рейнджерс готово выделить 12 млн евро. Шотландцы еще летом прошлого года пытались приобрести Марича, но не смогли договориться с Осиеком.

Напомним, Марич пока лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Хорватии. Он забил 14 голов в 19 матчах за Осиек.

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