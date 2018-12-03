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У Динамо з’явився новий партнер – це букмекерська контора

17:15 359 Читать на русском
У Динамо з’явився новий партнер – це букмекерська контора
На футболках Динамо буде розміщено логотип "Фаворит Спорт" / ФК Динамо

Динамо підписало партнерську угоду з букмекерською конторою "Фаворит Спорт". Сторони домовилися про співпрацю в рамках реклами, а також розвитку і популяризації футболу і здорового способу життя.

Окрім рекламних проявів, передбачених угодою, партнери будуть працювати над реалізацією соціальних проектів. Насамперед мова йде про інвестиції в будівництво спортивних майданчиків, організацію аматорських турнірів із футболу, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Підписана угода є довготривалою. Точні терміни дії договору не розголошуються, але зазначається, що він може бути пролонгований за згодою сторін. Партнерство поширюється на ігри УПЛ і Кубка України.

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На гру 17 туру чемпіонату України проти Чорноморця, яка відбудеться сьогодні, 3 грудня о 18:30, гравці Динамо вийдуть на поле з логотипом нового партнера на футболках.

Україна17 тур

Динамо - Чорноморець: Понеділок 03 грудня 2018

Динамо

live 43'
1 : 0
Чорноморець
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