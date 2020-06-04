toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

В Чемпионшипе зафиксировали 9 случаев заражения коронавирусом

00:15 3 Читати українською
В Чемпионшипе зафиксировали 9 случаев заражения коронавирусом
Лидс – Вест Бромвич / Фото ФК Лидс

Во втором по силе дивизионе Англии пандемия разгулялась не на шутку.

Английская футбольная лига (EFL) на своем официальном сайте рассказала неутешительные результаты тестирования на коронавирус среди команд Чемпионшипа.

Тоттенхэм подтвердил положительный тест на коронавирус

Всего было проверено 1094 человека, из которых девять получили положительный результат на COVID-19. Больных отправили на самоизоляцию.

Напомним, возобновление розыгрыша Чемпионшипа запланировано на 20 июня. После 37-ми туров уверенно лидируют Лидс и Вест Бромвич.

Санчо и Тюрам поддержали протесты из-за скандального убийства в США – юные звезды Бундеслиги стали героями мировых СМИ

blog_ava
Полузащитник известного украинского клуба основал молочную ферму – его жизнь изменила травма
3 июня
597
Теги
Чемпионшип коронавирус Англия Чемпионшип
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
16
час
:
4
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук