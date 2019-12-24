У Бєсєдіна знайшли якісь заборонені речовини, але це не наркотики, – ТаТоТаке

Люди говорять, що, можливо, Артем взагалі не проходив допінг-тест. І саме в таких випадках можуть відсторонити на чотири роки. Але за нашою інформацією, він пройшов допінг-тест, і в нього знайшли якісь заборонені речовини.
Другий момент: в коментарях вболівальники багато пишуть про якісь наркотики. Адже коли впіймали Срну на допінгу, також було багато чуток про кокаїн... Але за моєю інформацією, це точно не наркотики.
Ми припускаємо, що, скоріш за все, проблема в сечогінних препаратах, які заборонені. Десь місяць тому ми помітили, що Бєсєдін дуже "підсушився" і став ще більше працювати на полі. Сечогінні препарати приймають якраз тоді, коли хочуть скинути зайву вагу. Подібна ситуація була у Олександра Рибки, який приймав фуросимід", – сказав ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.