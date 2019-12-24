У Бєсєдіна знайшли якісь заборонені речовини, але це не наркотики, – ТаТоТаке

Один із ведучих популярної футбольної футбольної програми "ТаТоТаке" поділився деталями щодо допінг-скандалу з форвардом Динамо Артемом Бєсєдіним.

"Наразі інформації дуже мало. Все дуже секретно поки що. Ходять чутки, що Бєсєдіну загрожує відсторонення від футболу на чотири роки. Але це максимальний термін, не факт, що він таким буде.

Динамо зробило офіційну заяву щодо допінг-скандалу з Бєсєдіним

Люди говорять, що, можливо, Артем взагалі не проходив допінг-тест. І саме в таких випадках можуть відсторонити на чотири роки. Але за нашою інформацією, він пройшов допінг-тест, і в нього знайшли якісь заборонені речовини.

Другий момент: в коментарях вболівальники багато пишуть про якісь наркотики. Адже коли впіймали Срну на допінгу, також було багато чуток про кокаїн... Але за моєю інформацією, це точно не наркотики.

Ми припускаємо, що, скоріш за все, проблема в сечогінних препаратах, які заборонені. Десь місяць тому ми помітили, що Бєсєдін дуже "підсушився" і став ще більше працювати на полі. Сечогінні препарати приймають якраз тоді, коли хочуть скинути зайву вагу. Подібна ситуація була у Олександра Рибки, який приймав фуросимід", – сказав ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.

УЄФА розгляне справу Бєсєдіна до 19 січня

Нагадаємо, після появи інформації про провал допінг-тесту форварда Динамо відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. УЄФА планує розглянути справу Бєсєдіна до 19 січня.