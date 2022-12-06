Королівська бельгійська футбольна асоціація (KBVB) склала шортлист із іменами потенційних змінників Роберто Мартінеса на посаді головного тренера національної команди.

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Як інформує The Sun, найбажанішим на вакантну посаду є чинний наставник Бернлі Венсан Компані. В даний час Бернлі під керівництвом легенди Манчестер Сіті лідирує у Чемпіоншипі. І з цієї причини KBVB має сумніви, що молодий тренер залишить свою роботу в Англії заради збірної Бельгії.

Тому у списку KBVB є ще два прізвища. Це – Ерве Ренар, який пошумів із Саудівською Аравією на ЧС-2022, а також Мішель Прюдомм. Останній на даний час є віце-президентом та спортивним директором Стандарда.

Нагадаємо, що контракт Роберто Мартінеса із KBVB завершився після припинення виступів збірної Бельгії на ЧС-2022.

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