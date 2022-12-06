У Бельгії склали короткий список потенційних тренерів на заміну Мартінесу
Венсан Компані чи Ерве Ренар можуть очолити збірну Бельгії.
Королівська бельгійська футбольна асоціація (KBVB) склала шортлист із іменами потенційних змінників Роберто Мартінеса на посаді головного тренера національної команди.
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Як інформує The Sun, найбажанішим на вакантну посаду є чинний наставник Бернлі Венсан Компані. В даний час Бернлі під керівництвом легенди Манчестер Сіті лідирує у Чемпіоншипі. І з цієї причини KBVB має сумніви, що молодий тренер залишить свою роботу в Англії заради збірної Бельгії.
Тому у списку KBVB є ще два прізвища. Це – Ерве Ренар, який пошумів із Саудівською Аравією на ЧС-2022, а також Мішель Прюдомм. Останній на даний час є віце-президентом та спортивним директором Стандарда.
Нагадаємо, що контракт Роберто Мартінеса із KBVB завершився після припинення виступів збірної Бельгії на ЧС-2022.
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