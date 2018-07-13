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Тюрам: Я був зачарований Мбаппе, коли йому було ще 5-6 років

20:48 4 Читать на русском
Тюрам: Я був зачарований Мбаппе, коли йому було ще 5-6 років
Ліліан Тюрам проти Хорватії у 1998-му / Getty Images

Легендарний захисник збірної Франції Ліліан Тюрам розповів про своє перше знайомство з новою зіркою "ле бльо" Кліаном Мбаппе.

"Взагалі я знаю Мбаппе дуже довгий час. Вперше зустрів його, коли ще грав за збірну Франції. Одного разу я затримався після тренування, щоб погратися з дітьми, які були поруч. Серед них був Мбаппе, йому тоді було 5-6 років.

Вже за декілька хвилин я був зачарований цією дитиною. Пам'ятаю, що розпитував усіх, хто цей хлопець і звідки він приїхав.

Заради правди, він і зараз виглядає, як дитина. Мбаппе має якість, яку я дуже люблю, – він стає кращим, коли виникають труднощі", – цитує Лілама Тюрама офіційний сайт ФІФА.

За прогнозами букмекерів, 19-річний Кіліан Мбаппе має найкращі шанси отримати "Золотий м'яч" чемпіонату світу-2018. Доля винагороди визначиться у фіналі турніру 15 липня, матч Франція – Хорватія розпочнеться о 17.00.

Мбаппе: Мене не хвилює "Золотий м'яч", я хочу виграти чемпіонат світу

Перед фіналом журналісти не дарма звернулися до Ліліама Тюрама. Знаменитий екс-захисник провів за збірну Франції 142 матчі, в яких відзначився лише двома голами. Обидва влетіли у ворота хорватів у півфіналі ЧС-1998.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

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ЧС 2018 Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Ліліан Тюрам Франція - Хорватія
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