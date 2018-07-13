toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Тюрам: Я был очарован Мбаппе, когда ему было еще 5-6 лет

20:23 5 Читати українською
Тюрам: Я был очарован Мбаппе, когда ему было еще 5-6 лет
Лилиан Тюрам против Хорватии в 1998-м / Getty Images

Легендарный защитник сборной Франции Лилиан Тюрам рассказал о своем первом знакомстве с новой звездой "ле бльо" Клианом Мбаппе.

"Вообще я знаю Мбаппе очень долгое время. Впервые встретил его, когда еще играл за сборную Франции. Однажды я задержался после тренировки, чтобы поиграть с детьми, которые были рядом. Среди них был Мбаппе, ему тогда было 5-6 лет.

Уже через несколько минут я был очарован этим ребенком. Помню, что расспрашивал всех, кто этот парень и откуда он приехал.

Ради правды, он и сейчас выглядит, как ребенок. Мбаппе имеет качество, которое я очень люблю, – он становится лучше, когда возникают трудности", – цитирует Лилама Тюрама официальный сайт ФИФА.

По прогнозам букмекеров, 19-летний Килиан Мбаппе имеет наилучшие шансы получить "Золотой мяч" чемпионата мира-2018. Судьба вознаграждения определится в финале турнира 15 июля, матч Франция – Хорватия начнется в 17.00.

Мбаппе: Меня не волнует "Золотой мяч", я хочу выиграть чемпионат мира

Перед финалом журналисты не зря обратились к Лилиаму Тюраму. Знаменитый экс-защитник провел за сборную Франции 142 матча, в которых отметился только двумя голами. Оба влетели в ворота хорватов в полуфинале ЧМ-1998.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
1
дн
:
21
час
:
47
мин
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Франция Франция ЧМ 2018 Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Лилиан Тюрам Франция - Хорватия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
47
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук