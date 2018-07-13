Тюрам: Я был очарован Мбаппе, когда ему было еще 5-6 лет

Легендарный защитник сборной Франции Лилиан Тюрам рассказал о своем первом знакомстве с новой звездой "ле бльо" Клианом Мбаппе.

"Вообще я знаю Мбаппе очень долгое время. Впервые встретил его, когда еще играл за сборную Франции. Однажды я задержался после тренировки, чтобы поиграть с детьми, которые были рядом. Среди них был Мбаппе, ему тогда было 5-6 лет.

Уже через несколько минут я был очарован этим ребенком. Помню, что расспрашивал всех, кто этот парень и откуда он приехал.

Ради правды, он и сейчас выглядит, как ребенок. Мбаппе имеет качество, которое я очень люблю, – он становится лучше, когда возникают трудности", – цитирует Лилама Тюрама официальный сайт ФИФА.

По прогнозам букмекеров, 19-летний Килиан Мбаппе имеет наилучшие шансы получить "Золотой мяч" чемпионата мира-2018. Судьба вознаграждения определится в финале турнира 15 июля, матч Франция – Хорватия начнется в 17.00.

Мбаппе: Меня не волнует "Золотой мяч", я хочу выиграть чемпионат мира

Перед финалом журналисты не зря обратились к Лилиаму Тюраму. Знаменитый экс-защитник провел за сборную Франции 142 матча, в которых отметился только двумя голами. Оба влетели в ворота хорватов в полуфинале ЧМ-1998.