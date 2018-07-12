Франція – Хорватія: прогноз на фінал ЧС-2018

Франція та Хорватія зустрінуться у фіналі чемпіонату світу 2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Франція – Хорватія відбудеться 15 липня на стадіоні Лужнікі. Початок гри – о 18:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Моурінью: Збірна Франції – фаворит фіналу ЧС-2018

Букмекерська контора William Hill явним фаворитом фінальної зустрічі чемпіонату світу-2018 вважає Францію. Перемога "ле бльо" в основний час оцінюється в 1.91, тоді як на успіх Хорватії за 90 хвилин встановлено коефіцієнт 4.5, а на нічию – 3.2.

Відповідно, Франція за версією William Hill, скоріш за все, здобуде титул – коефіцієнт 1.44. А от підсумковий тріумф Хорватії на Кубку світу не виглядає дуже сенсаційним і оцінюється в 2.75.

На думку букмекерів, найкращі шанси відзначитися у фіналі мають французькі форварди Антуан Грізманн і Кіліан Мбаппе. На гол будь-кого з них пропонують поставити за 2.87. У хорватів найбільше очікують від Маріо Манджукіча. Забитий м'яч форварда Ювентуса оцінений коефіцієнтом 4.

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Фахівці авторитетної контори Bwin солідарні з колегами у визначені фаворита та аутсайдера фіналу Мундіалю. Коефіцієнти на результати в основний час аналогічні до вищевказаних.

Що стосується прогнозу на володаря трофею, то австрійські букмекери ще менше вірять у Хорватію – коефіцієнт 2.8. Більш ймовірно, що кубок над головою підніме капітан збірної Франції Уго Льоріс – 1.42.

Bwin також визначила фаворитів на "Золотий м'яч" турніру. Найбільші шанси стати найкращим гравцем ЧС-2018 має французький талант Кіліан Мбаппе – коефіцієнт 1.9. На другому місці лідер хорватської збірної Лука Модріч – коефіцієнт 3.

Нагадаємо, що у півфіналі Франція мінімально переграла Бельгію, а Хорватія у додатковий час зуміла переграти Англію.