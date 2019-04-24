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Тюрам-молодший може перейти в Ліон

07:30 326 Читать на русском
Тюрам-молодший може перейти в Ліон
Маркус Тюрам (ліворуч) / ФК Генгам

Нападник французького Генгама Маркус Тюрам влітку може стати гравцем Ліона.

Представники клубів уже мали розмову щодо переходу 21-річного форварда, повідомляє Yahoo Sport FR.

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"Ткачі" зацікавлені в підписанні Маркуса Тюрама, який є однією з небагатьох світлих плям у грі аутсайдера Ліги 1 Генгама. Зокрема, син чемпіона світу та Європи Ліліана Тюрама наразі є найкращим бомбардиром бретонців у чемпіонаті.

У сезоні 2018/19 Тюрам-молодший провів 27 матчів у першості Франції, в яких забив 8 м'ячів і зробив 3 асисти.

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Теги
Генгам Генгам Франція Трансфери Маркус Тюрам Маркус Тюрам Ліон Ліон
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