"Турецкий Месси" сконфузился на презентации в Реале и поставил президента в неудобное положение
"Сливочные" провели пресс-конференцию, где представили турецкого полузащитника Арду Гюлера.
Мадридский Реал официально представил турецкого вундеркинда Арду Гюллера, проведя пресс-конференцию, приуроченную к данному событию.
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Президент "сливочных" Флорентино Перес тепло встретил турецкого полузащитника на Сантьяго Бернабеу. Игрок будет выступать в Мадриде под 24-м номером.
Интересный момент состоялся во время представления – футболист вышел к Пересу чуть ли не вовремя и ему пришлось дождаться окончания речи Флорентино.
По официальной информации, турок подписал контракт с Реалом на 6 лет – до лета 2029 года. По слухам, цена трансфера – 20 млн евро + бонусы + 20% от суммы последующей продажи.
Напомним, в прошлом сезоне Гюллер играл в составе турецкого Фенербахче, за который отличился 6 голами и 7 результативными передачами в 35 матчах.