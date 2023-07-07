Мадридский Реал официально представил турецкого вундеркинда Арду Гюллера, проведя пресс-конференцию, приуроченную к данному событию.

Азар после провала в Реале может получить шанс реанимировать карьеру рядом с Месси

Президент "сливочных" Флорентино Перес тепло встретил турецкого полузащитника на Сантьяго Бернабеу. Игрок будет выступать в Мадриде под 24-м номером.

Интересный момент состоялся во время представления – футболист вышел к Пересу чуть ли не вовремя и ему пришлось дождаться окончания речи Флорентино.

По официальной информации, турок подписал контракт с Реалом на 6 лет – до лета 2029 года. По слухам, цена трансфера – 20 млн евро + бонусы + 20% от суммы последующей продажи.

Напомним, в прошлом сезоне Гюллер играл в составе турецкого Фенербахче, за который отличился 6 голами и 7 результативными передачами в 35 матчах.