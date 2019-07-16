toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Турецький клуб переплутав гравців з однаковими прізвищами і підписав не того – курйоз дня

18:18 449 Читать на русском
Турецький клуб переплутав гравців з однаковими прізвищами і підписав не того – курйоз дня
Не той Яллоу / Foroyaa Sport

Деяким керівникам футбольних клубів слід уважніше вичитувати паспортні дані своїх новачків.

Турецький Менемен Беледійе підписав гравця, яким навіть не цікавився, інформує Foroyaa Sport.

Епічний ляп голкіпера в матчі чемпіонату Білорусі – ганьба дня

Новачком клубу став колишній форвард команди третьої португальської ліги Алкошетенсе Алфу Яллоу. Втім, вже на наступний день контракт був розірваний через несподівану причину. Менемен Беледійе планував підписати співвітчизника 21-річного форварда, у якого таке ж прізвище – Ламіна Яллоу, який грає за Салернітану в італійській Серії В.

Гравці Барселони "відлупцювали" Грізманна під час першого тренування француза

Усвідомивши свій фейл, турецький клуб виступив із заявою, що Алфа Яллоу покинув команду, оскільки провалив медогляд.

blog_ava
Ярмоленко програв парі одноклубникам у Вест Хемі і отримав брутальне покарання
10:24
2920
Теги
Трансфери футбольні курйози Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
54
хв
Сабуртало
20:30
Шериф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук