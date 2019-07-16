Турецький клуб переплутав гравців з однаковими прізвищами і підписав не того – курйоз дня

Деяким керівникам футбольних клубів слід уважніше вичитувати паспортні дані своїх новачків.

Турецький Менемен Беледійе підписав гравця, яким навіть не цікавився, інформує Foroyaa Sport.

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Новачком клубу став колишній форвард команди третьої португальської ліги Алкошетенсе Алфу Яллоу. Втім, вже на наступний день контракт був розірваний через несподівану причину. Менемен Беледійе планував підписати співвітчизника 21-річного форварда, у якого таке ж прізвище – Ламіна Яллоу, який грає за Салернітану в італійській Серії В.

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Усвідомивши свій фейл, турецький клуб виступив із заявою, що Алфа Яллоу покинув команду, оскільки провалив медогляд.