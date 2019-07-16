Турецкий клуб перепутал игроков с одинаковыми фамилиями и подписал не того – курьез дня

Некоторым руководителям футбольных клубов следует внимательнее вычитывать паспортные данные своих новичков.

Турецкий Менемен Беледийе подписал игрока, которым даже не интересовался, информирует Foroyaa Sport.

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Новичком клуба стал бывший форвард команды третьей португальской лиги Алкошетенсе Алфу Яллоу. Впрочем, уже на следующий день контракт был расторгнут по неожиданной причине. Менемен Беледийе планировал подписать соотечественника и однофамильца 21-летнего форварда – Ламина Яллоу, который играет за Салернитану в итальянской Серии В.

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Осознав свой фейл, турецкий клуб выступил из заявлением, что Алфа Яллоу покинул команду, поскольку провалил медосмотр.