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Гравці Барселони "відлупцювали" Грізманна під час першого тренування француза

13:12 1669 Читать на русском
Гравці Барселони "відлупцювали" Грізманна під час першого тренування француза
Новачки Барселони / Барселона

Новачки Барселони пройшли своєрідну посвяту під час першого тренування з командою.

Гравці Барселони перед першим тренуванням на передсезонних зборах влаштували традиційний "коридор стусанів" для літніх новачків команди.

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Під руку партнерів потрапили нападник Антуан Грізманн, хавбек Френкі де Йонг та голкіпер Нето. Всі вони перейшли у каталонський клуб цього літа.

До слова, Барселона лише нещодавно оформила скандальний перехід Грізманна з Атлетіко, мадридський клуб вимагає у "блаугранас" ще 80 млн євро.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Відеоновини Френкі де Йонг Френкі де Йонг Антуан Грізманн Антуан Грізманн Норберто Нето Норберто Нето
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