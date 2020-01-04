Тухель зробив категоричну заяву щодо майбутнього Кавані і Паредеса в ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився думками щодо ролі хавбека Леандро Паредеса і форварда Едінсона Кавані у команді.

"Паредес багато грав у кінці минулого року. Він показав, що здатний бути важливим гравцем і може впливати на нашу гру.

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Щодо Едінсона я вже говорив раніше – йому було важко через травму, оскільки він втратив ритм, а інші грали добре. Але він тут, він зібраний, і кожен повинен бути готовим найкращим чином у необхідний момент. Я їм довіряю і думаю, що вони залишаться з нами. Про все інше я не хочу навіть думати", – цитує Тухеля Goal.

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До слова, Кавані у сезоні 2019/20 провів лише 10 матчів і відзначився трьома голами. Екс-гравець Зеніта Паредес має на три гри більше, але не зміг зробити жодної результативної дії.