Дракслер може покинути ПСЖ заради ігрової практики перед Євро-2020 – з'явився несподіваний претендент на хавбека

Півзахисник ПСЖ Юліан Дракслер розглядає варіант з поверненням у Бундеслігу.

26-річний футболіст готовий змінити клубну прописку, адже в поточному сезоні він не має стабільної ігрової практики в команді Томаса Тухеля. На гравця збірної Німеччини претендує берлінська Герта, інформує Goal.com з посиланням на Le Parisien.

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Дракслер прагне перейти в клуб, у якому матиме гарантоване місце в основі. Таким чином футболіст хоче збільшити свої шанси на потрапляння у заявку збірної Німеччини на Євро-2020. Головний тренер Герти Юрген Клінсманн зацікавлений у трансфері гравця – фахівець готовий будувати гру своєї команди навколо зіркового хавбека. Якщо клуби узгодять перехід, то, найімовірніше, Дракслер вирушить в оренду до кінця сезону.

До слова, у поточному сезоні Дракслер зіграв за ПСЖ 8 матчів у всіх турнірах – у більшості з них він виходив на заміну. У відборі до Євро-2020 гравець взяв участь у двох матчах.

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