Як повідомляють ЗМІ, наступним тренером парижан буде Маурісіо Почеттіно. Щоправда, сам клуб ще офіційно не оголосив про припинення співпраці з Томасом Тухелем.

ПСЖ звільнив Тухеля після перемоги 4:0, – Bild

Проте, як зазначає L’Еquipe, всі питання вже вирішені – аргентинський фахівець отримає контракт терміном до 2023 року. Також видання повідомляє, що асистентами Почеттіно в ПСЖ будуть Хесус Перес і Мігель Д'Агостіно.

Зауважимо, що аргентинець перебуває без роботи після свого звільнення із лондонського Тоттенхема понад рік тому. Зі "шпорами" Почеттіно діставався до фіналу Ліги чемпіонів.

Тухель також виводив ПСЖ у фінал ЛЧ, але в нинішньому сезоні справи команди не найкращі. У чемпіонаті парижани розташувались третіми у турнірній таблиці Ліги 1, лише на один заліковий пункт відстаючи від лідера Ліона. У Лізі чемпіонів ПСЖ з великими проблемами фінішував першим у групі з МЮ, РБ Лейпциг та Башакшехіром. В 1/8 ЛЧ парижани зустрінуться з Барселоною.

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею