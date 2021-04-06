"Конфлікт Рюдігера і Кепи не мав нічого спільного з поразкою від Вест Бромвіча (2:5 – прим.). Це був просто інцидент на тренуванні. Ми заспокоїли ситуацію. Такі речі рідко, але трапляються.

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Те, як гравці відреагували на ситуацію – вражає. Хлопці продемонстрували велику повагу до мене і один до одного, вони відразу розібралися з проблемою. Ми поговорили про інцидент одразу після тренування, і все.

Ніякого покарання не було, тому що хлопці добре впоралися з ситуацією. Тоні негайно в ній розібрався – сильний і правильний вчинок з його боку. Ми не хочемо, щоб подібне відбувалося, але цієї ситуації більше немає", – цитує Тухеля Daily Mail.

За іформацією ЗМІ, сутичку між захисником та голкіпером спровокував жорсткий підкат Рюдігера, після чого наставник вигнав німця з тренування.

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