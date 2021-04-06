"Конфликт Рюдигера и Кепы не имел ничего общего с поражением от Вест Бромвича (2:5 – прим.). Это был просто инцидент на тренировке. Мы успокоили ситуацию. Такие вещи редко, но случаются.

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То, как игроки отреагировали на ситуацию – впечатляет. Ребята показали, какое большое уважение испытывают ко мне и друг к другу, они сразу разобрались с проблемой. Мы поговорили об инциденте сразу после тренировки, и все.

Наказание не было, потому что ребята хорошо справились с ситуацией. Тони немедленно в ней разобрался – сильный и правильный поступок с его стороны. Мы не хотим, чтобы подобное происходило, но этой ситуации больше нет", – цитирует Тухеля Daily Mail.

По иформации СМИ, столкновение между защитником и голкипером спровоцировал жесткий подкат Рюдигера, после чего наставник выгнал немца из тренировки.

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