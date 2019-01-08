Тухель: Неймар щасливий в ПСЖ та хоче довести, що може бути лідером

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель пояснив, чому Неймар щасливий у паризькому клубі.

"Відчуваю, що Неймар щасливий в ПСЖ. Він справжній професіонал, у нього гарний психологічний стан. Думаю, що він відчуває себе тут добре, це стосується відносин з одноклубниками і гри на полі.

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Неймар дисциплінований, виконує великий обсяг роботи під час матчів. Можна подивитися його статистику і те, як він ставиться до тренувань.

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Думаю, що він хоче показати, що здатний бути лідером ПСЖ. Це здорово для нас. Неймар – один з кращих гравців у світі. Для нас важливо, щоб він продовжував грати з бажанням стати кращим", – цитує Тухеля Yahoo Sport.