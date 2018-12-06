Тухель не стурбований другою поспіль нічиєю ПСЖ в чемпіонаті

Наставник ПСЖ Томас Тухель переконаний, що у матчі зі Страсбуром проти парижан зіграв фактор невезіння.

"У першому таймі ми дуже повільно передавали м'яч, втратили структуру в атаці. І раптово суперник отримав право на пенальті. Нам потрібно було адаптуватися, прийняти ситуацію.

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У другому таймі ми показали хорошу реакцію і гру. Все повністю контролювали, багато володіли м'ячем і створювали моменти. На жаль, другий гол забити не вдалося. Багато шансів упустили. Але грали дуже добре.

Тиску ніякого не було. Це нормально. Ми не можемо чекати такого настрою, як у матчі з Ліверпулем, в кожній грі. Всі атакували і захищалися разом. Завжди може зіграти фактор невезіння", – цитує Тухеля AFP.