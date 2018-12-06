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ПСЖ знову зіграв внічию – парижани врятувалися у матчі зі Страсбуром

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ПСЖ знову зіграв внічию – парижани врятувалися у матчі зі Страсбуром
ПСЖ знову зіграв внічию – парижани врятувалися у матчі зі Страсбургом

Завершився матч 16 туру французької Ліги 1 між ПСЖ та Страсбургом. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Ліга 1, 16-й тур

Страсбур – ПСЖ – 1:1

Голи: Лала, 41 (пен.) – Кавані, 71 (пен.)

Ліга 1: Ліон перед матчем з Шахтарем програв Ренну, Бордо вирвав перемогу в Сент-Етьєна

Гості повністю контролювали хід гри, проте у першому таймі створили не надто багато моментів. Натомість Страсбур наприкінці першої половини зустрічі заробили пенальті, який спокійно реалізував Лала.

Другий тайм ПСЖ провів біля воріт суперника, проте забити гол зумів лише з пенальті.

ПСЖ має в активі 44 очки та продовжує очолювати турнірну таблицю, Страсбур із 22 пунктами перебуває на 9 місці.

Франція16 турСтад де ла Мено (Страсбур)

Страсбур - Парі Сен-Жермен: Середа 05 грудня 2018

Страсбур
Матч завершено
1 : 1
Парі Сен-Жермен
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Франція Головне Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Страсбур Страсбур Страсбур - Парі Сен-Жермен
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