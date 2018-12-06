ПСЖ знову зіграв внічию – парижани врятувалися у матчі зі Страсбуром

Англія — 5 груд 158
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Вулверхемптон сенсаційно здобув вольову перемогу над Челсі, Ліверпуль вирвав перемогу в Бернлі
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Манчестер Юнайтед – Арсенал: стартові склади на матч АПЛАнглія — 5 груд 350
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Неймар і "Золотий м’яч": чому вони ніколи не зустрінутьсяОвертайм — 5 груд 1533
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Українська гармата виводить у чвертьфінал: бельгійські ЗМІ вихваляють наших, а Яремчук як ТайсонЗбірна України — 5 груд 5757
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"Заходжу, а Лобановський говорить українською". Екс-карпатівець – про страшні 90-ті і найгірший сезон ДинамоІнтерв’ю — 5 груд 8264
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