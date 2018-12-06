ПСЖ знову зіграв внічию – парижани врятувалися у матчі зі Страсбуром

ПСЖ знову зіграв внічию – парижани врятувалися у матчі зі Страсбургом

Завершився матч 16 туру французької Ліги 1 між ПСЖ та Страсбургом. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Ліга 1, 16-й тур

Страсбур – ПСЖ – 1:1

Голи: Лала, 41 (пен.) – Кавані, 71 (пен.)

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Гості повністю контролювали хід гри, проте у першому таймі створили не надто багато моментів. Натомість Страсбур наприкінці першої половини зустрічі заробили пенальті, який спокійно реалізував Лала.

Другий тайм ПСЖ провів біля воріт суперника, проте забити гол зумів лише з пенальті.

ПСЖ має в активі 44 очки та продовжує очолювати турнірну таблицю, Страсбур із 22 пунктами перебуває на 9 місці.