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Зоря оголосила список гравців на матч Ліги Європи проти софійського ЦСКА – Русин у складі, Громов залишається вдома

14:38 361 Читать на русском
Зоря оголосила список гравців на матч Ліги Європи проти софійського ЦСКА – Русин у складі, Громов залишається вдома
Віктор Скрипник / Фото офіційного сайту Зорі

Луганці відправились у Болгарію на матч кваліфікації Ліги Європи.

 

Наставник Зорі Віктор Скрипник взяв із собою 20 гравців, інформує офіційний сайт клубу.

Воротарі: Микита Шевченко, Нікола Васіль.

Захисники: Джоель Абу Ханна, Микита Каменюка, Богдан Михайліченко, Євген Чеберко, Олександр Тимчик, Віталій Вернидуб.

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Півзахисники: Дмитро Іванісеня, Ігор Чайковський, Леван Арвеладзе, Єгор Шалфєєв, Богдан Лєднєв, Максим Луньов, Владислав Кабаєв, Владислав Кочергін, Владлен Юрченко, Дмитро Хомченовський.

Форварди: Пилип Будківський, Назарій Русин.

Увагу на себе звертає присутність Назарія Русина, який нещодавно перейшов до Зорі на правах оренди з київського Динамо. А от один з лідерів команди Артем Громов партнерам не допоможе – він залишився поза списком.

Нагадаємо, матч ЦСКА Софія – Зоря відбудеться 8 серпня о 20:30 за київським часом.

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Віктор Скрипник Віктор Скрипник Назарій Русин Назарій Русин ЦСКА Софія - Зоря Артем Громов Артем Громов Зоря Зоря Ліга Європи
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