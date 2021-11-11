Суркіси відмовляли Цітаішвілі від зміни громадянства – хавбек міг сам позбавити себе титулу чемпіона світу
Півзахисник Чорноморця (права належать Динамо) Георгій Цітаішвілі зізнався, що давно планував повернути собі громадянство Грузії.
"Я хотів це зробити ще до чемпіонату світу U-20. Але через повагу до Ігоря і Григорія Суркісів я цього не зробив. Обговорював з ними це питання, тому що я став би легіонером в Динамо. Вони сказали, що це неважливо – буду я легіонером чи ні. Сказали, що я ще молодий і мені потрібно дати час, щоб усвідомлено ухвалити рішення. Таким чином вони мене трохи зупинили і дали можливість подумати. Минув час, ми виграли чемпіонат світу, а потім я отримав травму, коли мав дебютувати за збірну Грузії. Ще тоді я повинен був змінити громадянство.
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Причина такого рішення? Я пишаюся своєю батьківщиною і знаю, що я грузин. Україна – мій другий дім. Досі тримаю руку на серці, коли грає гімн. Це не означає, що я зрадив цю країну. Я грузин із самого початку. Громадянство України я прийняв, щоб грати в Динамо. Тоді в ДЮФЛ не можна було грати легіонерам. Мене запитали, чи є у мене родичі з України. Я сказав, що є по бабусиній лінії, і мене попросили змінити громадянство.
Ще один фактор, який вплинув на моє рішення грати за збірну Грузії – мій дідусь. Він дуже цього хотів. Коли його не стало, я ухвалив остаточне рішення виступати там", – резюмував Цітаішвілі у інтерв'ю МУХА.
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