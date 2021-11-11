"Я хотів це зробити ще до чемпіонату світу U-20. Але через повагу до Ігоря і Григорія Суркісів я цього не зробив. Обговорював з ними це питання, тому що я став би легіонером в Динамо. Вони сказали, що це неважливо – буду я легіонером чи ні. Сказали, що я ще молодий і мені потрібно дати час, щоб усвідомлено ухвалити рішення. Таким чином вони мене трохи зупинили і дали можливість подумати. Минув час, ми виграли чемпіонат світу, а потім я отримав травму, коли мав дебютувати за збірну Грузії. Ще тоді я повинен був змінити громадянство.

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Причина такого рішення? Я пишаюся своєю батьківщиною і знаю, що я грузин. Україна – мій другий дім. Досі тримаю руку на серці, коли грає гімн. Це не означає, що я зрадив цю країну. Я грузин із самого початку. Громадянство України я прийняв, щоб грати в Динамо. Тоді в ДЮФЛ не можна було грати легіонерам. Мене запитали, чи є у мене родичі з України. Я сказав, що є по бабусиній лінії, і мене попросили змінити громадянство.

Ще один фактор, який вплинув на моє рішення грати за збірну Грузії – мій дідусь. Він дуже цього хотів. Коли його не стало, я ухвалив остаточне рішення виступати там", – резюмував Цітаішвілі у інтерв'ю МУХА.

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