Гравець збірної Грузії на запит пресслужби польського клубу поділився добіркою з 10 улюблених музичних треків. Їх можна знайти на акаунті Леха у Spotify:

- Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson – Ain't Nobody (Loves Me Better);

- Morad – Pelele;

- Don Omar – Danza Kuduro ft. Lucenzo;

- Madcon – Beggin;

- Drenchill – Feed rom Desire;

- A$AP Rocky – Praise The Lord (Da Shine);

- Inna – Ruleta;

- Nathan Dawe x Ella Henderson – 21 Reasons;

- James Hype – Ferrari;

- Öwnboss, Sevek – Move Your Body.

Нагадаємо, минулого літа Георгій відвідав концерт російського виконавця Басти й поділився спільним фото з ним. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 21-річний футболіст розкритикував репера за мовчання.

