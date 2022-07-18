Цітаішвілі поділився десяткою улюблених треків – раніше йому подобався Баста
Орендований у Динамо вінгер Леха Георгій Цітаішвілі дав вболівальникам можливість більше зрозуміти свої музичні смаки.
Гравець збірної Грузії на запит пресслужби польського клубу поділився добіркою з 10 улюблених музичних треків. Їх можна знайти на акаунті Леха у Spotify:
- Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson – Ain't Nobody (Loves Me Better);
- Morad – Pelele;
- Don Omar – Danza Kuduro ft. Lucenzo;
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- Madcon – Beggin;
- Drenchill – Feed rom Desire;
- A$AP Rocky – Praise The Lord (Da Shine);
- Inna – Ruleta;
- Nathan Dawe x Ella Henderson – 21 Reasons;
- James Hype – Ferrari;
- Öwnboss, Sevek – Move Your Body.
Нагадаємо, минулого літа Георгій відвідав концерт російського виконавця Басти й поділився спільним фото з ним. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 21-річний футболіст розкритикував репера за мовчання.
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