Игрок сборной Грузии по запросу пресс-службы польского клуба поделился подборкой из 10 любимых музыкальных треков. Их можно найти на аккаунте Леха в Spotify:

- Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson – Ain't Nobody (Loves Me Better);

- Morad – Pelele;

- Don Omar – Danza Kuduro ft. Lucenzo;

"Тимощук – ган*он": экс-капитану сборной Украины посвятили песню

- Madcon – Beggin;

- Drenchill – Feed rom Desire;

- A$AP Rocky – Praise The Lord (Da Shine);

- Inna – Ruleta;

- Nathan Dawe x Ella Henderson – 21 Reasons;

- James Hype – Ferrari;

- Öwnboss, Sevek – Move Your Body.

Напомним, прошлым летом Георгий посетил концерт российского исполнителя Басты и поделился общим фото с ним. После начала полномасштабного вторжения России в Украину 21-летний футболист раскритиковал рэпера за молчание.