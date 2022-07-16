Лех програв у першому матчі чемпіонату Польщі 2022/23, а в складі чинного чемпіона вийшли Артур Рудько та Георгій Цітаішвілі. Читайте звіт про зустріч та дивіться відео голів і огляд матчу на Футбол 24.

Чемпіонат Польщі 2022/23, 1-й тур

Лех – Сталь – 0:2

Голи: Влазло, 14, Доманскі, 64

Лех продовжив невдалу серію, поступившись цього разу у стартовому турі Екстракляси. Перший гол суперник забив на 14 хвилині – захисники забули про Влазло, який на дальній стійці розстріляв Рудька. Лех втратив кілька хороших нагод до перерви – на заваді ставали або голкіпер Сталі або неузгодженість дій гравців атаки.

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По перерві гості забили вдруге: після пасу з флангу один з гравців дотепно пропустив на Доманскі, який точно пробив у дальній кут. На 74 хвилині на поле вийшов Цітаішвілі, проте він також не допоміг відіграти бодай один м'яч.

Таким чином, Лех тимчасово опустився на самісіньке дно турнірної таблиці (але не всі зіграли свої матчі першого туру). Перед цим клуб з Познані був знищений у Лізі чемпіонів Карабахом 1:5, а Рудько припустився помилок у двох взяттях воріт. Додамо, що Сталь Мелець завершила минулий сезон на 14 місці в Екстраклясі.

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