Українець у двох попередніх матчах отримував 13 і 28 хвилин зі заміни, але на поєдинок проти Альмерії нарешті вийшов у старті.

Жирона просто нищила суперника, а один з голів забив саме Циганков. На 35-й хвилині каталонцям вдалася ідеальна геометрична атака, і новачку залишалося з метра замкнути скидку Рікельме. Перший гол Віктора в Прімері та один з найлегших за всю кар'єру.

Перший гол Циганкова в Ла Лізі pic.twitter.com/dQ4uShvkgI — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) February 17, 2023

Дуже скоро Циганков додав і дебютний асист. Вінгер увірвався у карний майданчик та п'яткою елегантно відкотив на Хав'єра Ернандеса Карреру – партнер не зіпсував красу.

Нагадаємо, Жирона придбала зірку Динамо всього за 5 млн євро. У першій половині сезону вінгер встиг настріляти 9 м'ячів.

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