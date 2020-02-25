Бєсєдін дізнався вирок УЄФА у справі вживання заборонених препаратів

УЄФА офіційно ухвалив рішення щодо проваленого допінг-тесту форварда збірної України та Динамо Артема Бєсєдіна.

Нападник отримав один рік дискваліфікації, інформує офіційний сайт Динамо. Бєсєдін був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях з 19 грудня минулого року – саме від цього дня починається термін дії санкцій.

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Нагадаємо, що нападник не пройшов допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме (3:4). Форвард був відсторонений на 30 днів від будь-якої футбольної діяльності. Потім цей термін продовжили. Нападнику "біло-синіх" загрожувала дискваліфікація на 4 роки. УЄФА міг врахувати аргументи Бєсєдіна і визнати, що головна вина за вживання допінгу лежить не на гравцеві. Наразі невідомо, чи буде Динамо оскаржувати рішення в арбітражному суді.

У нинішньому сезоні Артем Бєсєдін провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. Також він допоміг збірній України вийти на Євро-2020, який бомбардиру Динамо доведеться пропустити через дискваліфікацію.

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