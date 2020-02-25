toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АРТЕМ БЄСЄДІН НАПОЛІ - БАРСЕЛОНА ДИНАМО ЧЕЛСІ - БАВАРІЯ

Бєсєдін дізнався вирок УЄФА у справі вживання заборонених препаратів

16:13 9427 Читать на русском
Бєсєдін дізнався вирок УЄФА у справі вживання заборонених препаратів
Артем Бєсєдін / ФК Динамо

УЄФА офіційно ухвалив рішення щодо проваленого допінг-тесту форварда збірної України та Динамо Артема Бєсєдіна.

Нападник отримав один рік дискваліфікації, інформує офіційний сайт Динамо. Бєсєдін був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях з 19 грудня минулого року – саме від цього дня починається термін дії санкцій.

Динамо продовжило контракт з Бєсєдіним

Нагадаємо, що нападник не пройшов допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме (3:4). Форвард був відсторонений на 30 днів від будь-якої футбольної діяльності. Потім цей термін продовжили. Нападнику "біло-синіх" загрожувала дискваліфікація на 4 роки. УЄФА міг врахувати аргументи Бєсєдіна і визнати, що головна вина за вживання допінгу лежить не на гравцеві. Наразі невідомо, чи буде Динамо оскаржувати рішення в арбітражному суді.

У нинішньому сезоні Артем Бєсєдін провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів. Також він допоміг збірній України вийти на Євро-2020, який бомбардиру Динамо доведеться пропустити через дискваліфікацію.

Даріо Срна та ще 11 допінг-скандалів українського футболу

blog_ava
Барселона може заплатити шокуючу суму за Мане – цікава умова зробить африканця найдорожчим гравцем світу
14:11
3200
Теги
Наша Збірна Головне Ліга Європи Динамо Динамо УЄФА Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Допінг Збірна України Україна Україна Ліга Європи 2019/20 Євро-2020
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
4
год
:
33
хв
Наполі
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук