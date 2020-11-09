Вболівальники киян віддали перемогу в голосуванні за найкращого гравця команди за підсумками жовтня Віктору Циганкову, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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За Циганкова проголосували 48% респондентів. Друге місце посів переможець вересневого опитування Микола Шапаренко (34%), третій – уругваєць Карлос Де Пена (13%). Також у номінантах захисник Денис Попов (4%) та вінгер Беньямін Вербіч (1%).

Додамо, що у жовтні Циганков зіграв за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, в яких зумів забити 2 голи та віддати дві результативні передачі.

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