"Всі говорили, що на тлі коронавірусу буде розгром у матчі з Барселоною. Каталонці грали у свій футбол. Але 12 сейвів Нещерета – це вам не водички попити. Звичайно, влетіти могло дуже багато.

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Я б похвалив Динамо за ту гру, яку вони показали на Камп Ноу. Було приємно бачити бажання грати і боротися. Посварю за фінальний рахунок. Були у динамівців шанси, щоб цей матч як мінімум звести в нічию.

Тер Штеген також зробив багато сейвів. Згадайте моменти Буяльського і Циганкова. Голи повинні були ще влітати. Можна покритикувати, що не вистачило сміливості і концентрації. Динамо могло взяти очки на Камп Ноу", – сказав Денисов у проекті "Денисов TIME" на YouTube-каналі "Великий Футбол".

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