Болельщики киевлян отдали победу в голосовании за лучшего игрока команды по итогам октября Виктору Цыганкову, сообщает официальный сайт Динамо.

"12 сейвов Нещерета – это вам не водички попить": Денисов похвалил Динамо за игру против Барселоны

За Цыганкова проголосовали 48% респондентов. Второе место занял победитель сентябрьского опроса Николай Шапаренко (34%), третий – уругваец Карлос Де Пена (13%). Также в номинантах защитник Денис Попов (4%) и вингер Беньямин Вербич (1%).

Добавим, что в октябре Цыганков сыграл за Динамо 6 матчей во всех турнирах, в каких сумел забить 2 гола и отдать две результативные передачи.

Розчарування: чому Шахтар розгромив Динамо, статус Сидорчука треба переглянути, а Класичне справило гнітюче враження