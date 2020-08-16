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Циганков може перейти в Аталанту

16 серпня 22:52 - Читать на русском
Циганков може перейти в Аталанту
Віктор Циганков / Твіттер ФК Динамо

Лідер київського Динамо Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів клубу з Бергамо, за який виступає Руслан Маліновський.

Хавбек киян Циганков наразі є запасним варіантом Аталанти, повідомляє MetaRatings.

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22-річного українця розглядають як альтернативу у разі невдачі з трансфером Олексія Міранчука, який виступає за російський Локомотив. Останнього клуб з Бергамо може придбати вже найближчим часом за 15 млн євро.

До слова, за інформацією ЗМІ, до Циганкова проявляє інтерес ще один представник Серії А – Мілан.

Нагадаємо, у минулому сезоні Віктор Циганков у футболці "біло-синіх" зіграв 27 поєдинків у чемпіонаті України, відзначившись 14 м'ячами та 5 асистами.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Італія Олексій Олексій Міранчук Трансфери Чемпіонату Італії Віктор Віктор Циганков
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