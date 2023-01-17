Трансфер Віктора Циганкова в Жирону все ж дозволить Динамо підзаробити.

Жирона вирішила не ризикувати з очікуванням на Циганкова, який мав би ще пів року залишатись в Україні, де досі триває війна, яку розв'язала Росія.

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ТаТоТаке в своєму Telegram-каналі привідкрило суму, яку отримає Динамо за перехід своєї зірки. Так, "біло-сині" одразу отримають 5 млн євро, а також відсоток від суми майбутнього трансферу: 50% від наступного продажу гравця, якщо сума не перевищить 20 млн євро, чи 30% від суми, більшої за 20 млн.

Нагадаємо, Циганков виступає за першу команду Динамо з 2016 року (236 матчів, 94 голи, 64 асисти). Ігор Суркіс неодноразово намагався переконати зірку підписати новий контракт з клубом, але всі спроби президента зазнавали невдач.

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